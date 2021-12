Instalan ‘metrominutos’ en Ribeira para fomentar a mobilidade urbana a pé

RIBEIRA. O Concello de Ribeira comezou a instalación en trinta lugares do casco urbano de metrominutos: planos sinópticos nos que se informa das distancias entre varios puntos da cidade e os tempos medios que se tarda en ir dun a outro. Con esta iniciativa preténdese favorecer a mobilidade sostible animando á cidadanía a camiñar en lugar de coller o coche para percorrer tramos curtos. Marquesinas, parquins ou rúas peonís son algúns dos lugares onde se están a colocar estes planos, que buscan rachar ideas preconcibidas sobre as distancias no casco urbano ribeirense, significativamente inferiores a outras cidades galegas. Por exemplo, entre os aparcamentos disuasorios de Abesadas e do Concello a un ritmo de 5 quilómetros por hora tárdase 6 minutos, en tanto que do centro de saúde á terminal de autobuses, 7,5 minutos. s. s.