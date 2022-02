Isabel Risco deleitará ao alumnado ribeirense coa obra ‘Bravas’ este xoves

ribeira. Este xoves, 10 de febreiro, chegará ao auditorio de Ribeira a obra Bravas de Isabel Risco en dous pases gratuítos, ás 10.00 e 12.15 horas, para os centros de ensino secundario. Isabel Risco é a protagonista de Bravas, o seu segundo espectáculo

unipersoal, no que ofrece a súa particular visión da historia das mulleres galegas cunha proposta que foi galardoada na terceira edición do Premio Luísa Villalta da Deputación. A obra fai un repaso histórico pola nosa era, desde a época castrexa

ata o século XXIII. Unha viaxe no tempo con paradas en diversas estacións, reparando nas pequenas e grandes historias protagonizadas polas nosas mulleres. Risco ponse na pel dunha muller do rural galego de finais do século XXVII, dunha muller en loita en plena revolución industrial, dunha rapaza que descobre o mundo nos anos 60. m. t.