Jealsa logra neutralidad en las emisiones de CO2

BOIRO. El grupo empresarial Jealsa de Boiro, líder en fabricación de conservas de pescados y mariscos), anunció su neutralidad en emisiones de CO 2 gracias a su

programa de responsabilidad social corporativa We Sea, y como parte de su compromiso con la sostenibilidad energética. Jealsa cuenta con parques eólicos propios y participados que le han permitido a lo largo de 2019 generar la energía eólica necesaria para compensar las emisiones de CO 2 producidas por la actividad industrial de la compañía. De esta forma, consiguió durante el último año una generación eólica de más de 461 GWh, de los cuales una parte se destinaron a compensar el consumo de energía eléctrica de sus fábricas. La energía eólica restante supuso un ahorro en emisiones a la atmósfera de 424.157 toneladas de CO 2 , lo que equivale al consumo anual de más de 143.000 coches nuevos, suponiendo que recorren 25.000 kilómetros anuales. S. S.