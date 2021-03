Jornadas de ITV para tractores de O Son en mayo

porto do son. El Concello de Porto do Son informó, a través de un bando municipal y las redes sociales, de que en el mes de mayo se desplazará a distintos puntos del municipio la unidad móvil de inspección técnica de vehículos agrícolas. Concretamente, los días 10 y 11 las inspecciones serán junto a la casa de la cultura de la parroquia de Caamaño, mientras que los días 12 y 13 se realizarán en el campamento del Loreto. En todas las jornadas el horario será el mismo: de 09.00 a 13.30 horas y de 15.15 a 18.00 horas. Para acudir, las personas interesadas deben solicitar cita previa llamando al teléfono 902 309 000 o bien accediendo a la página web www.sycit.com. m. c.