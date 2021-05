José Carou presentou en Rianxo o seu libro de poesía ‘Hemisferio auga’

RIANXO. O auditorio de Rianxo acolleu recentemente a presentación da obra Hemisferio auga, do autor local José Carou Rey, editada por Medulia Editorial. Xunto co autor participaron no acto Salvador Laíño (ilustrador) e o alcalde, Adolfo Muíños. Houbo unha lectura de poemas a cargo do escritor Anxo Muíños e peche musical a cargo do violenchelista Antonio Florencia Fernández Lavid. A auga en todas as súas dimensións, sexa en forma de bágoa, de mar ou de choiva, é o eixo condutor desde libro de poemas. Auga canalizada por un sentido musical e rítmico dos textos, que fai desta publicación unha sorte de caderno de bitácora doído polo desamor. As ilustracións de Laíño non só acompañan, senón que complementan o volume redondeándoo e dándolle o seu propio sentido desde un punto de vista artístico. O vindeiro venres día 4 presentarase tamén no auditorio ás 20.30 horas o libro Os Rosales: o son da festa, de Fina Fernández e Cristian Castrelo. Por outra banda, a asociación Barbantia e o Concello da Pobra aprazaron a presentación do libro de Andy da Fonte Memorias dunha estrela sen luz, que ía ter lugar o venres 28 no Teatro Elma de dita localidade, debido á alerta sanitaria actual. Comunicarase a nova data cando sexa posible. S. S.