Lanzan dous concursos para promover o uso do galego na vila outense

OUTES. Co obxectivo de promover a creatividade e o uso do galego nas vindeiras datas festivas, o Concello de Outes, a través do Servizo de Normalización Lingüística, acaba de lanzar o concurso de microrrelatos e postais O noso Nadal. No apartado de postais, poderá presentarse ata dous traballos por participante, cunha mensaxe en galego dun máximo de 50 palabras. Haberá tres categorías: ata 7 anos, de 8 a 11 e de 12 anos en diante. Polo que respecta ós microrrelatos, cada persoa poderá presentar un único traballo en lingua galega que terá un máximo de 250 palabras. Neste caso, haberá unha categoría ata 11 anos e outra de 12 anos en diante. Os interesados teñen de prazo ata o día 22 para entregar as obras na casa da cultura da Serra de Outes. Repartiranse obsequios e máis de 300 euros en premios para gastar no comercio local. m. C.