Lanzan unha oficina virtual para asesorar á mocidade

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, anunciou a creación dunha oficina virtual de asesoramento e orientación para a mocidade que aglutinará os recursos postos a disposición por parte dos distintos departamentos do Goberno autonómico. Esta nova iniciativa presentouse este venres no Espazo Xove de Noia e no acto tamén participaron distintos representantes e técnicos que traballan neste ámbito.

A conselleira sinalou que esta iniciativa, dispoñible dende este venres na páxina web de Xuventude, terá como principal ferramenta un mapa de recursos que recompilará os programas postos en marcha polos distintos departamentos do Goberno galego para a mocidade en ámbitos como a educación, o emprego, a igualdade, a mobilidade, a vivenda ou o lecer. Ademais, esta oficina conta tamén cunha canle electrónica de asesoramento individualizado para todos os mozos de Galicia.

García lembrou que a Xunta pon a disposición da xuventude “programas e iniciativas que lle permitan impulsar novos proxectos e conseguir todo aquilo que se propoñan”. Exemplo disto é o Xuventude Mentoring, que conseguiu que 200 mozos tivesen a súa primeira experiencia laboral o pasado ano; o programa Xuventude Crea, que premia as creacións artísticas da mocidade; o Carné Xove, que leva décadas ofrecendo descontos á xuventude, ou os propios Espazos Xoves.