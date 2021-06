Lección ecolóxica en Ribeira: “Nós xa tomamos medidas”

As titulares dos departamentos autonómicos de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e de Mar, Rosa Quintana, elixiron este sábado a área de ocio da praia ribeirense de Castiñeiras para celebrar cos alumnos do colexio Sagrado Corazón de Jesús o Día Mundial do Medio Ambiente.

Vázquez dixo que Galicia rebaixou un 23,7 % as emisións de CO 2 , que recicla dous quilos máis de residuos por habitante ca o ano pasado e que está entre as tres primeiras comunidades con máis bandeiras azuis.

Pola súa banda, Quintana salientou o labor dos profesionais do mar, “que se reflicte en feitos como que o 99 % das cantidades de recursos mariños desembarcadas na UE procedentes do Atlántico están en límites sustentables”.

Pero a pequena Sabela, que falou en nome dos seus compañeiros, tamén quixo facer balance. Tras explicar que os seus mestres lles axudaron a tomar conciencia “do problema da contaminación, polo exceso de residuos e de emisións de gases”, a cativa engadiu que “no colexio decidimos facer algo e nós xa tomamos medidas”. Así, explicou que “colocamos en cada aula tres colectores para papel, plástico e residuos orgánicos. Pronto nos decatamos de que o dos plásticos era o que primeiro se enchía, e empezamos a usar botellas e bolsas reutilizables e a levar os alimentos en fiambreiras. E o recipiente dos plásticos ía baixando. Ó final do curso, notamos un gran cambio”.

Asimesmo, dixo que “de vez en cando facemos saídas para limpar o entorno natural; estamos cultivando un horto ecolóxico e queremos poñer un composteiro”.

E, como entre as autoridades asistentes estaba o presidente de Sogama, Javier Domínguez, a alumnado obtivo alí mesmo o seu compromiso de que lles fará chegar un.

INFORME FAVORABLE. Pero o que non agardaban os nenos e nenas do colexio ribeirense era que Ánxeles Vázquez lles dixera que a Consellería vai premiar o seu compromiso medioambiental cunha viaxe á Ribeira Sacra. E, de paso, anunciaba que a Xunta acaba de coñecer que o Consello Consultivo Internacional para as Reservas da Biosfera trasladou o preceptivo informe favorable ao Consello Internacional de Coordinación do Programa MaB sobre a candidatura da Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel, o que vén dicir que o órgano consultivo da Unesco recomenda que se aprobe a proposta da Xunta.

Ambas conselleiras estiveron conversando cos cativos mentres participaban nun taller de reciclaxe a carón da praia de Castiñeiras. E tanto Vázquez como Quintana eloxiaron o papel dos docentes para que, dende as idades máis temperás, os alumnos tomen conciencia da importancia de asumir condutas máis respectuosas co medio e que garantan un desenvolvemento sustentable.

Nesta liña, Ángeles Vázquez salientou que “a sociedade está conectada ineludiblemente co medio ambiente, polo que é necesario usar con responsabilidade os recursos naturais dispoñibles, xa que do contrario as repercusións das accións humanas sobre a súa contorna serán inmediatas”.

Tamén explicou que este ano se pon o foco nos ecosistemas, “que son moi diversos tanto pola súa natureza (dende un grao de area ata un río) como polo seu tamaño (dende unha praia ata o propio planeta), e que teñen funcións moi necesarias, pois regulan o clima, fan que o aire sexa respirable, dannos auga e alimento e son o fogar de milleiros de especies”.

Nesta celebración estiveron presentes tamén o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, acompañado de varios membros do seu executivo; o director do citado colexio, Juan José Fernández Ageitos, así como varios docentes do centro; e Antonio Veiras Manteiga, axente do distrito IV de Noia.

“UN POBOADO INDIO”. Na súa intervención, o rexedor destacou o investimento realizado pola Xunta en Ribeira en materia de saneamento, por importe de 23 millóns de euros, que permitiu contar cunha depuradora que “pese ós problemas iniciais, hoxe é un exemplo e evita que se vertan ó mar toneladas de augas fecais”.

Asimesmo, dixo que nos últimos anos adoptáronse moitas medidas que marcaron un antes e un despois no coidado do medio ambiente. Nesta liña, destacou a importancia da labor de Sogama no tratamento de residuos, “que nunca tivo o recoñecemento que debe ter”, e lembrou que, afortunadamente, quedaron atrás os días nos que “Ribeira parecía un poboado indio polo fume procedente do vertedoiro da Curota”.