Levarán as compras de medicinas e alimentos ós pobrenses que viven sós

A POBRA. O Concello da Pobra do Caramiñal, a través da concellaría de Servizos Sociais, da cal é titular a edil Amparo Cerecedo (BNG), ofrécelle ós veciños e veciñas do municipio que vivan sós e optasen por se confinar debido á situación sanitaria derivada da COVID, especialmente á xente maior, a posibilidade de levarlles ás súas vivendas as compras de alimentos ou medicamentos, entre outras necesidades. As persoas interesadas poden solicitar máis información e realizar a petición a través do teléfono de contacto do Concello (981 843 280) ou do departamento de Servizos Sociais (981 832 764), marcando as extensións 2204 e 2200. Deseguido, a referida área valorará a situación persoal dos solicitantes e poñerase en contacto cos voluntarios e voluntarias da agrupación de Protección Civil para realizar as xestións oportunas. s. souto