Licitada a mellora dos viais de Eirexa a Gándara e Meiladín

Ribeira. O Concello de Ribeira sacou a licitación a mellora do firme dos camiños da Eirexa a Gándara e de Meiladín, nas parroquias de Oleiros e Olveira, respectivamente. Estas actuacións están orzamentadas en 67.056 € e financiadas pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

O vial de Eirexa a Gándara ten unha lonxitude de 660 metros, e o de Meiladín, de 445. En ambos casos, actualmente contan cun firme de aglomerado asfáltico deteriorado.

Ademais do desbroce da vexetación, aplicaranse unha subbase de zahorra e unha nova capa de aglomerado en quente de cinco centímetros de espesor na totalidade dos tramos de ditos accesos. O prazo de execución é de dous meses. As empresas dispoñen ata o día 24 de agosto para presentar as ofertas. s. s.