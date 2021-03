Licitada a pavimentación da estrada de Sego, na zona ribeirense de Artes

RIBEIRA. O Concello de Ribeira vén de licitar a pavimentación da estrada do lugar de Sego, na parroquia de Artes. A vía en cuestión está pavimentada na actualidade con aglomerado asfáltico e rexistra un estado bastante deteriorado, con baches e disgregacións. Para afianzar a seguridade viaria elaborouse un proxecto que prevé a extensión dunha capa de aglomerado asfáltico en quente de seis centímetros de espesor, previo acondicionamento da superficie e a dotación dunha base de zahorra artificial. Ademais, serán pavimentados os sobreanchos. A obra ten un importe de licitación de 30.719 euros, IVE incluído. O investimento forma parte do POS+2019. As empresas interesadas dispoñen ata o día 5 de abril para presentar as súas ofertas a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia. S. S.