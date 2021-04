Licitada a pavimentación do vial da Gándara, na zona ribeirense de Artes

RIBEIRA. O Concello de Ribeira informou da licitación dunha nova actuación dirixida á pavimentación dun camiño no lugar de Gándara, na parroquia de Artes. O obxectivo desta obra reside en dotar ao citado camiño dun novo aglomerado asfáltico (incluíndo os sobreanchos, que son actualmente de terra), previo acondicionamento da superficie a pavimentar. O prezo de licitación dos traballos ascende a 34.413 euros, IVE incluído. A intervención enmárcase no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2020. O prazo de execución dos citados traballos é de dous meses. As empresas interesadas no concurso dispoñen ata este luns día cinco de abril á medianoite para presentar as súas ofertas a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX). S. S.