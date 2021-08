Licitada a renovación da envolvente térmica do conservatorio de Ribeira

RIBEIRA. O Concello de Ribeira vén de licitar as obras de renovación da envolvente térmica do conservatorio de música Enrique Paisal, cun orzamento de 612.167 euros e incluídas na EDUSI Máis Ribeira Atlántica 2020. A actuación contempla a retirada de todas as carpinterías existentes e a preparación e adaptación de ocos de fachada para colocación de novas carpinterías con vidros illantes; a retirada dos revestimentos de mármore, a demolición das pilastras entre xanelas e a substitución por un sistema de fachada ventilada con illamento e panel de cemento; a limpeza, saneado e illamento da fachada e do forxado; a substitución da caldeira existente por unha nova de gas e a reforma da sala de caldeiras en soto para adaptación ás novas instalacións; e a reparación de humidades interiores. O prazo de execución é de cinco meses. S. Souto