Licitan a nova rede de auga e a de pluviais na localidade de A Ameixida

Ribeira. O Concello de Ribeira acaba de sacar a licitación unha nova actuación consistente na renovación da liña de auga potable e a instalación da canalización de pluviais na localidade de A Ameixida, en Castiñeiras.

Trátase dunha intervención cuxo orzamento ascende a 107.627 euros, IVE incluído, e que está enmarcada no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal.

O obxectivo fundamental que se persegue con este proxecto é mellorar o servizo de abastecemento de auga potable na zona indicada, ademais de instalar unha rede para drenaxe de pluviais. Para alcanzalo remplazaranse as tubaxes existentes, moi deterioradas, por unha de PVC de alta densidade e de 160 milímetros de diámetro na marxe dereita; outra de polietileno de alta densidade de 0,75 milímetros na marxe esquerda; e unha de PVC de 125 milímetros nun cruce, para o cal será necesario a instalación de maquinaria para perforación horizontal dirixida.

No relativo á rede de pluviais, disporase pola beirarrúa da marxe dereita da estrada un colector de PVC corrugado de 315 milímetros e construiranse arquetas sumidoiro e pozos de rexistro de formigón prefabricado.

Os pavimentos de ambas as marxes da vía serán renovados con subbase de zahorra e unha capa de acabado de mestura bituminosa en quente. As beirarrúas reporanse co mesmo pavimento (baldosa hidráulica). As empresas poden presentar ofertas ata o día 3 de xaneiro. s.s.