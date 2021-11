Localizan o corpo sen vida dun home no monte de Marselle, en Lousame

LOUSAME. O corpo sen vida dun home foi atopado, na tarde deste luns, no lugar de Marselle, na parroquia de Vilacoba, no concello coruñés de Lousame. Así o comunicaba ao 112 Galicia un particular, ao fío das 14.00 horas. Na chamada realizada ao Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, a persoa indicaba que estaba camiñando polo monte e que acababa de atopar a un varón que semellaba falecido. Decontado, desde o 112 puxéronse os feitos en coñecemento do persoal sanitario, dos Bombeiros de Boiro e dos membros do GES de Noia e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Lousame, que acudiron ao lugar co fin de prestar apoio para o acceso e o rescate do corpo. Ademais, desde o CIAE-112 Galicia tamén se mobilizou á Garda Civil para esclarecer as circunstancias deste tráxico suceso. m. c.