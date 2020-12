López-Rioboo reuniuse co novo responsable da comisaría de Ribeira

RIBEIRA. A subdelegada do Goberno na Coruña, Pilar López-Rioboo, mantivo unha reunión de traballo co novo responsable da Comisaría da Policía Nacional en Ribeira, Diego Amaya, que estivo acompañado polo xefe superior de Policía de Galicia, José Luis Balseiro. Amaya, nomeado recentemente ó fronte da comisaría de Ribeira, ingresou no corpo da Policía Nacional en 1997 e ata o de agora era xefe da Brigada Provincial Xudicial na Comisaría de Pontevedra e antes ocupou, entre outros postos, a Xefatura do Grupo da Unidade Especializada e de Violencia na Comisaría de Santiago. A nova instalación foi un dos principais asuntos tratados no encontro xa que se espera que a mediados do 2021 poidan estar rematadas as obras. Ademais, abordaron a problemática derivada da COVID e a súa incidencia no traballo diario dos axentes. m. t.