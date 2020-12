Lousame aprobou uns orzamentos municipais de 3,8 millóns de euros

Lousame. O pleno de Lousame aprobou o pasado luns en sesión extraordinaria o orzamento para 2021, que ascende a 3.849.892,07 euros, o que supón un 0,82 % máis respecto ao anterior.

A alcaldesa, Teresa Villaverde, salientou que “é un orzamento garantista e realista, e poñéndonos sempre na peor das situacións”. “O 23 % do orzamento municipal vai para Servizos Sociais e, se falamos do gasto corrente, esta porcentaxe se incrementa ata o 43 %, polo que penso que o esforzo é moi reseñable”, engadiu a rexedora.

En total, o Concello lousamián destinará máis de 885.000 euros a Servizos Sociais, mentres que do capítulo destinado a gasto corrente reservaranse máis de 523.000 € para gasto social.

No que atinxe aos investimentos, a partida ascende ata os 1.331.810,78 euros, un 29,41 % máis que no exercicio anterior. Inclúe actuacións como a mellora do viario á Escabia, a pavimentación do núcleo de Vilar ou a mellora na captación e abastecemento de auga ao lugar de A Silva.

Finalmente, o apartado de gastos en persoal recolle o incremento do 0,9 % dos soldos, mentres se continúa traballando na Relación de Postos de Traballo, que podería estar lista a finais do primeiro semestre do próximo ano. m. t.