Lousame celebrará o día 26 de decembro a súa andaina máis solidaria

LOUSAME. O Concello de Lousame presentou o pasado luns a cuarta edición da andaina solidaria coa Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva, que terá lugar o sábado 26 de decembro. A saída será dende o polideportivo ás 10.00 horas, e poden asistir un máximo de 350 persoas. Teresa Villaverde Pais, alcaldesa de Lousame, explicou durante o acto de presentación que “natureza e deporte danse a man nesta actividade, que se deseñou en base ás medidas hixiénico-sanitarias determinadas polas autoridades dun xeito moi rigoroso”. As inscricións poden realizarse a través da páxina web www.emesports.es a partir de hoxe, mércores 28 de outubro, ata o día 20 de decembro. En caso de que a situación sanitaria evolucione de xeito non favorable e houbese que limitar máis os aforos, os organizadores primarán a orde de inscrición. m. C.