Lousame convoca o Activa-Mente, unha actividade de balde para maiores

Lousame. A concellería de Servizos Sociais do Concello de Lousame convoca por 18 ano consecutivo o programa Activa-Mente, unha actividade gratuíta dirixida a mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas maiores de 60 anos a través de iniciativas que buscan manter e mellorar capacidades como a atención, a memoria, o cálculo ou a linguaxe.

As clases serán impartidas por persoal dos Servizos Sociais do Concello lousamiá. A inscrición é totalmente de balde e pode facerse no citado departamento, chamando ao 981 820494 ou por WhatsApp no 689 126 385. As actividades poranse en marcha tan pronto se conforme un grupo, de entre 5 e 15 persoas. Ademais, a inscrición estará aberta durante todo o curso, polo que toda persoa maior que desexe sumarse ás clases pode facelo en calquera momento.

Como nos últimos anos, as sesións impartiranse cada martes nos locais sociais do Sanguiñal (10.00 horas), Aldeagrande (11.30 horas), Vilacoba/Lesende (16.00 horas) e Escabia (17.45 horas); así como os mércores en Cruído (10.00 horas). m. c.