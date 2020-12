Lousame e Cáritas lanzan unha campaña de recollida de alimentos

Lousame. O Concello de Lousame e Cáritas acaban de poñer en marcha unha campaña de recollida solidaria de alimentos para as familias necesitadas do municipio. As persoas e entidades que estean interesadas en colaborar poden entregar as súas doazóns na casa consistorial lousamiá ata o próximo día 18.

Segundo sinalaron fontes municipais, a campaña busca recoller alimentos básicos como leite, aceite, azucre, pasta, arroz, legumes ou conservas, sempre que non estean caducados, non teñan superado a data de consumo preferente e estean debidamente empaquetados e etiquetados.

A maiores, tendo en conta as datas festivas que se aproximan, tamén se solicitan produtos típicos do Nadal.

Por outra banda, a asociación cultural Lirachiñ@s e o Concello de Carnota tamén lanzaron unha campaña de recollida de alimentos non perecedoiros e artigos de hixiene e aseo persoal e tamén de limpeza, os cales serán doados á Fundación Andrea. Esta entidade apoia ás familias con nenos con enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais.

Dende o Concello de Carnota concretaron que “a doazón destinarase a pisos de acollida onde están aloxadas familias de toda Galicia con fillos enfermos hospitalizados no CHUS durante unha longa estancia. A outra parte irá a casas de familias beneficiarias da Fundación Andrea con recursos económicos moi limitados”, engadiron.

As entregas poden realizarse na casa consistorial ata o martes 15 de decembro. m. t.