Lousame mellorará viais en Burzó, Escabia, Aldea Vella, Camboño e Baudeles

Lousame. O pleno de Lousame aprobou por unanimidade a proposta da alcaldía para o POS+2022, que ascende a 324.062 €, así como os 57.719 € da achega extraordinaria para gastos sociais. A alcaldesa, Teresa Villaverde, lamentou “a importante diminución dos fondos achegados pola Deputación: 160.000 € menos que o ano pasado e case a metade dos de 2018”.

O Concello destinará os 146.782,7 euros da achega provincial de 2021 a obras. Concretamente, acometerase a mellora do camiño de Portela a Seixido (65.814 euros) e acondicionarase un espazo público en Pousada (80.968 euros). Os 164.911 euros da achega de 2022 serán destinados a gasto corrente.

Finalmente, o pleno aprobou tamén un Plan Complementario por importe de 191.875 euros que inclúe catro actuacións de mellora de accesos e do interior de núcleos de poboación. Trátase das pavimentacións dos accesos a Burzó e á costa da Escabia, por 48.399,73 euros; do interior da Aldea Vella en Gandarela, por 46.008 euros; do interior de Camboño, por 67.467 euros (a primeira das tres fases nas que se pretende mellorar o interior de Camboño); e de viarios no núcleo de Baudeles (30.000 euros).

A Corporación tamén aprobou, por unanimidade e sen debate, a proposta da alcaldía para os 57.719 euros da achega extraordinaria para gastos sociais: 42.920 euros serán destinados a atención da dependencia e o resto a contratación de persoal de apoio á dependencia. suso souto