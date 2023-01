Lousame pon a punto accesos a seis núcleos e reforza noutros tres o alumeado

Lousame. O pleno de Lousame aprobou por unanimidade a proposta da Alcaldía para o POS+2023, de 324.530 €, e os 164.320 € do Plan Complementario. O Concello destinará os 127.210 € da achega provincial de 2022 á pavimentación do camiño Carantoña-Abeixón e do acceso a Aguiende, mentres que os 197.319 € da achega de 2023 serán para gasto corrente.

Tamén se aprobou un Plan Complementario por 164.320 € para mellorar a pavimentación dun camiño de Aldarís a Burzó e da estrada AC-4201 ata a igrexa de Lousame.

Prosperou asimesmo, sen debate e cos votos a favor de PP e PSOE e a abstención do BNG, o crédito extraordinario para subvencionar os 237.000 euros solicitados ó Instituto Galego da Vivenda e Solo ao abeiro do Fondo de Cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes (sen xuros e a devolver en 8 anos) para cinco proxectos de obras.

Trátase da redución da contaminación lumínica e mellora da eficiencia enerxética no alumeado público do concello, orzamentado en 250.107 euros e que prevé actuacións en Aldeagrande, Marracín e Tállara; pavimentación do núcleo de Camboño, por 210.174 euros; melloras na contorna da igrexa de San Xoán, por 66.334 euros; mellora do lavadoiro de Lesende, que contempla un investimento de 49.545 euros; e melloras no lavadoiro de Meixonfrío, por un importe de 20.710 euros. s. souto