Lousame saca a licitación obras de mellora de vías e accesos por 260.000 €

LOUSAME. O Concello de Lousame ten nestes momentos en fase de licitación

un total de catro proxectos de mellora de estradas e accesos a núcleos rurais do municipio por un importe base de licitación de case 260.000 euros. Correspóndense aos Plans de Obras e Servizos de 2019 e 2020 cuxo prazo de presentación de ofertas estará aberto ata o 9 de novembro, coa excepción dos accesos a Comparada e unha pavimentación en

Bargo, que estará aberto ata o 16 deste mesmo mes. O proxecto cuantitativamente máis importante son os 123.999euros da licitación do plan Pavimentación de viarios en Béxeres e outros, do POS+2019 e que abrangue catro actuacións. A obra que dá nome ao proxecto inclúe a pavimentación con aglomerado de catro treitos dunha estrada en Béxeres, así como tres abanicos de 265 metros cadrados, previa reparación de fochancas, construción de dous muros para contención de terras e habilitación dun pozo de rexistro e 5 arquetas con sumidoiro para a recollida de pluviais. A maiores pavimentarase un camiño de 490 metros de longo por 4 de ancho entre A Silva e a estrada de Seoane; outro entre a estrada provincial CP-4201 e as instalacións do club de xubilados, así como os accesos a Vilar de Reconco. m. c.