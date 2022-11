Lousame vai mellorar o pavimento en varias aldeas

Lousame. O Concello de Lousame vén de sacar a licitación, por procedemento aberto simplificado e ordinario, tres proxectos de pavimentación nas aldeas de Camboño, Burzó, Escabia e Aldea Vella, en Gandarela, por un importe 133.781,79 euros. As empresas interesadas en acceder a algunha destas tres licitacións teñen de prazo ata o vindeiro 5 de decembro para presentaren as súas ofertas.

A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, explicou que se trata “de pequenas actuacións que estamos acometendo por todo o municipio para ir mellorando pouco a pouco a accesibilidade e o interior das nosas aldeas, como as que van comezar en breve na aldea de Pousada”.

O proxecto máis importante, orzamentariamente falando é o da pavimentación dun viario no núcleo de Camboño, “a primeira das tres fases nas que pretendemos mellorar o interior desta aldea”, puntualizou Villaverde Pais. As obras inclúen a nivelación do pavimento existente dun viario de 385 metros de lonxitude e 3,75 metros de ancho, que será pavimentado con cinco centímetros de zahorra e quince de formigón, intercalando franxas de adoquín de granito silvestre. Este proxecto conta cun orzamento de 67.467,21 euros. m. c.