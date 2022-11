Lousame vén de concluír con éxito os cursos Xeración 20=22

Lousame. A concelleira de Igualdade de Lousame, Silvia Agrafojo, entregou os diplomas acreditativos do programa Xeración 20=22, unha iniciativa de promoción da empregabilidade feminina organizado polo Concello e financiado pola Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e o Ministerio de Igualdade.

“O obxectivo deste obradoiro de capacitación e empoderamento dixital era non só superar a fenda dixital de xénero, senón reconectar ás mulleres co pracer de aprender, facer que se acheguen ás novas tecnoloxías e melloren a súa capacidade á hora de buscar un emprego. E penso que así o conseguimos, pois me consta que foi un curso moi ben aproveitado”, dixo a edil.

O programa Xeración 20=22 incluíu un total de tres obradoiros e estivo restrinxido a grupos dun máximo de 10 mulleres, para así poder garantir unha formación personalizada e eminentemente práctica. Os tres talleres impartidos foron: Xeración 20=22. Emprego, un obradoiro de motivación e orientación para a busca de emprego; Xeración 20=22. Dixital, de introdución á informática e ás novas tecnoloxías; e Xeración 20=22. Autoemprego, uns obradoiros de e-commerce e marketing dixital. m. c.