Luz verde de Patrimonio ao novo plan de reforma para a Ponte Nafonso

Noia. A Comisión de Patrimonio da Coruña deu o visto bo ao novo proxecto modificado para Ponte Nafonso (entre Noia e Outes), que recolleu unha nova configuración do peitoril, en pedra, o que permitirá retomar as obras nos vindeiros días, sempre que o paro do sector do transporte o faga posible. Esta modificación foi necesaria porque durante a execución das obras viuse a necesidade de elevar o pavimento para encaixar as canalizacións. Iso, sumado á decisión de limitar a velocidade sobre a ponte, levou a valorar tamén un cambio na solución proposta para o peitoril, optando por colocar un de pedra. Patrimonio autoriza a modificación da rasante colocando unha nova imposta de 12 centímetros de altura e 30 de ancho sobre a xa existente, e a substitución do peitoril por un de pedra, similar aos existentes nos tallamares. s. souto