Maiores sonenses voltan ás aulas con Camiños de Coñecemento da USC

Porto do son. O Concello de Porto do Son vai participar este ano no programa de maiores da Universidade de Santiago de Compostela (IV Ciclo). A actividade formativa Camiños de Coñecemento e Experiencia ten como obxectivo fundamental difundir o coñecemento científico e artístico na poboación de máis de 50 anos do municipio. As sesións desenvolveranse na casa da cultura sonense (rúa Atalaia s/n) os días 2, 3, 4, 5, 6 e 10 de maio, en horario de tarde, de 16.30 a 18.00 horas. Polo que respecta á programación, tres dos seminarios serán teóricos e dous prácticos. Asemade, o cartel inclúe unha visita ao Museo do Pobo Galego en Santiago, da man do historiador José Manuel Vázquez, responsable do Museo Marea de O Son. As persoas interesadas poden inscribirse enviando un correo electrónico a jose.pazo@portodoson.gal. m. t.