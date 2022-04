Malestar en Carreira al paralizarse la ejecución de aceras en tres zonas

RIBEIRA. El PSOE de Ribeira instó al Concello a explicar los motivos de la paralización de las obras para la construcción de aceras en tres zonas de Carreira y por parte de distintas empresas. Se trata de unos trabajos iniciados ya en octubre, financiados por la Diputación de A Coruña y que se ejecutan en sendos tramos de las vías Cubeliños-Frións, Pedra do Corniño-O Vilar y A Mámoa-cruce de O Vilar, en ambos márgenes. La formación señala que “os veciños e usuarios habituais do viario manifestan o seu malestar polas incomodidades da paralización das obras, tendo que recurrir ao arcén ou á calzada para desplazarse”, y añade que “esas zonas están deficientemente sinalizadas”. Los socialistas denuncian asimismo que la acera de Pedra do Corniño presenta un ancho irregular en su ejecución, y solicitan que se explique el motivo. S. Souto