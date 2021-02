Mar impulsa a recuperación das áreas de produción tras as riadas

No marco dos encontros periódicos que a Consellería do Mar mantén cos representantes das entidades mariñeiras coa finalidade de analizar e coñecer as súas inquedanzas e buscar o mellor xeito de atendelas, a conselleira Rosa Quintana visitou onte as confrarías de Portosín e de Porto do Son, onde destacou o apoio da Xunta ao sector marisqueiro na recuperación das súas zonas de produción ante os efectos causados polos últimos temporais.

Ao respecto, a titular de Mar explicou que dende o primeiro momento os técnicos da Consellería que dirixe “traballan no seguimento das zonas nas que se rexistrou baixa salinidade nas augas e desprazamento de marisco cara ás praias como consecuencia do mal tempo, o que pon en risco a supervivencia das distintas especies de bivalvos”. Segundo dixo, para adoptar medidas adicionais agardarán a ter unha avaliación completa do estado dos bancos.

Nesta mesma liña, lembrou que o pasado 5 de febreiro saíu publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) a convocatoria para 2021 de axudas a proxectos colectivos para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sostibles. Estas achegas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e que contan cun orzamento dun millón de euros, poden ser empregadas polo sector para paliar situacións como a que se está a dar no caso dos bancos marisqueiros de zonas como Rianxo.

Ademais, a representante do Executivo galego tamén avanzou que, de non ser suficientes estas axudas, a Xunta buscará vías de apoio alternativas como o incremento do crédito para esta orde ou outras accións. Entre elas, salientou a de producir semente para recuperar os bancos marisqueiros, un proxecto no que se busca involucrar ao Clúster de Acuicultura de Galicia e ás federacións de confrarías co obxectivo de incrementar a produción dos bancos marisqueiros.

En canto ás reunións coa confraría de Portosín, na que recentemente foi elixido un novo patrón maior, e de Porto do Son, estas forman parte do seguimento que fan ao sector “especialmente importante nestes momentos, cunha alerta sanitaria que impacta no seu día a día”, explicou a titular da Consellería do Mar.

Neste sentido, Quintana subliñou durante o encontro que a Xunta analiza da man do sector as súas perspectivas de futuro e todos aqueles eidos nos que se pode mellorar. Todo isto tendo en conta “que se trata dun colectivo que foi esencial durante o estado de alarma para abastecer á cidadanía e que traballou incluso cando non lle era rendible”.

Deste xeito, o que buscan xuntos a Administración galega e o sector é superar as dificultades derivadas da pandemia e volver o antes posible aos niveis de actividade previos a esta crise. Estes obxectivos teñen como meta, segundo a conselleira, facer o sector atractivo para a xente nova e acadar a remuda xeracional.

Durante as visitas, Quintana estivo acompañada pola directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, e pola presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, e en Porto do Son aproveitaron para supervisar as obras de remodelación da fachada marítima da vila.

areadecompostela@elcorreogallego.es