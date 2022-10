Mares da Fin do Mundo achegará a Outes o mellor cinema documental

A V Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo, organizada polo Concello outense e patrocinada pola Deputación de Coruña e a Xunta de Galicia, regresará a Outes entre o 28 de outubro e o 1 de novembro. Durante estas xornadas van exhibirse un total de 20 filmes nacionais e internacionais nas diferentes seccións, ademais de episodios de series e performances audiovisuais, que terán lugar durante as tardes no auditorio da casa da cultura de A Serra de Outes, as cales se verán complementadas con actividades paralelas de mañá no Centro Náutico do Freixo.

Mantendo o formato iniciado na edición anterior, Mares da fin do Mundo contará cunha competición oficial na que participarán catorce obras documentais producidas con posterioridade ao 1 de xaneiro do 2021. Unha das principais novidades é que optarán a dous premios: mantense o premio do público (trofeo O Sancosmeiro e unha dotación económica de 200 €), e súmase o galardón á mellor película (trofeo O Faro e unha dotación económica de 500 euros), que será outorgado por un xurado profesional.

Ademais, o festival volverá contar con dúas seccións paralelas: Proa, na que se programarán filmes e cineastas na vangarda do cinema da realidade, que inclúe as proxeccións de From the Wild Sea e de Last of the Right Whales, e Popa, dedicada á proxección de arquivos e filmes históricos, amosará ao público Nanook of the North. O programa cinematográfico complétase con proxeccións especiais, tanto internacionais como galegas. Así, o filme que inaugurará a Mostra Mares da Fin do Mundo será Luzzu, unha obra de ficción que documenta as dificultades dun pescador maltés para manter o seu medio de vida e tradición familiar.

Como en edicións anteriores, a programación compleméntase con varias actividades paralelas desenvolvidas principalmente no Centro Náutico do Freixo. Haberá unha mesa redonda sobre a pesca sostible titulada A imaxe da pesca e dos pescadores na sociedade. Celebrarase tamén unha degustación gastronómica a cargo da Asociación de Hostalaría Ría da Estrela.

Asemade, os asistentes poderán descubrir o territorio a través das saídas pola ría no veleiro Joaquín Vieta, acompañado polas embarcacións tradicionais da asociación Terra de Outes; participar nunha andaina sobre a importancia da carpintaría de ribeira no municipio outense ou dunha actividade de achegamento ao marisqueo a pé, organizado pola agrupación de mariscadores a pé da confraría San Bartolomé de Noia.

Do mesmo xeito, nesta edición a mostra volverá a contar cunha exposición fotográfica. Nesta ocasión, terá como argumento a conmemoración do Ano Internacional da Pesca e da Acuicultura Artesanais 2022, no que o festival é evento patrocinador.

A presentación da cita audiovisual correu a cargo do alcalde de Outes, Manuel González López, e o director da Mostra, Marcos Gallego.