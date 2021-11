Marta Alonso presenta ‘Bailar Agora’ este sábado en la capital muradana

muros. El Concello de Muros continúa este sábado con la programación del centro cultural. En esta ocasión, con el espectáculo Bailar Agora, de la compañía Marta Alonso Tejada, que tendrá lugar a partir de las 21.00 horas.

Bailar Agora es una especie de “imperativo hacia un posicionamento no presente social y personal a través de la danza, un impulso por situarnos no tempo actual, no afecto e na emoción do que estamos a compartir aquí e agora bailando”, explican. La pieza es una composición de Marta Alonso Tejada, TrasPediante, el Centro Coreográfico Galego y Agadic de la Xunta.

La concejala de Cultura, Mayka González, destacó que con este espectáculo el Concello de Muros quiere contribuir a la conmemoración de Santa Cecilia, patrona de la música. m. t.