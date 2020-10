Masterclass de Congalsa ao alumnado da Escola de Hostalería de Ribeira

RIBEIRA. O obradoiro de emprego O Pote que se imparte na Escola de Hostalería de Ribeira acolleu onte unha masterclass impartida por persoal de I+D+i e márquetin da empresa de produtos precociñados do mar Congalsa, que amosaron ao alumnado como se debe realizar correctamente o proceso de cociñado e emplatado de produtos. A marca escollida para realizar a exhibición nas instalacións de dita escola (sita no edificio do mercado de abastos) foi Ibercook Food Service, destinada ao canal Horeca, unha das máis emblemáticas da compañía con sede na Pobra do Caramiñal. A actividade pretende dar resposta á necesidade de conectar a formación co mundo laboral. Congalsa, cunha facturación superior aos 83 millóns de euros, mobilizou en 2019 máis de 24,5 millóns de toneladas de produtos das súas diferentes gamas. S. S.