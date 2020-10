Médicos residentes do Barbanza xa se capacitan no hospital comarcal

Ribeira. O hospital do Barbanza, ubicado en Ribeira, e dous centros de saúde da zona (o ribeirense e o de Boiro) acollen, dende o martes e por primeira vez, aos médicos residentes de Atención Familiar e Comunitaria adscritos a dita comarca. Ata o de agora, o único centro de saúde acreditado era o de Porto do Son, e as rotacións no ámbito hospitalario realizábanse exclusivamente en Santiago.

O martes incorporáronse catro médicos que rotarán nestes tres centros de saúde e no hospital ubicado na parroquia ribeirense de Oleiros durante catro anos, tempo que dura o período de formación dos residentes desta especialidade. Foron recibidos nun acto celebrado no citado complexo comarcal ao que asistiron o director do distrito sanitario do Barbanza, Salvador Mariño-Ageitos; a subdirectora de Enfermaría do Barbanza, Isabel Dieste; o subdirector asistencial da área sanitaria Santiago e Barbanza, Manuel Portela; e o xefe de estudos da Unidade Docente de Medicina de Familia e Comunitaria, Sergio Cinza.

Dende agora e cada ano incorporaranse entre catro e seis residentes no Barbanza, segundo informaron fontes da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. s. souto