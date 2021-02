Melloran a casa da cultura de Carreira e a oficina de Turismo do Malecón

Ribeira. No marco do plan de implementación da nova marca turística de Ribeira, o Concello vén de iniciar as obras de mellora da fachada e do tellado da oficina de Turismo do Malecón (inmoble compartido ca Oficina de Atención ao Consumidor).

As obras van consistir nunha limpeza meticulosa do tellado e a reparación da fachada. Ademais, nunha fase posterior vaise realizar unha auditoría enerxética do edificio coa fin de optimizar o consumo, maximizar a eficiencia na instalación e reducir as emisións contaminantes.

Logo das intervencións no exterior farase unha remodelación do interior dándolle unha estética que inclúa e visibilice a marca Ribeira.

Tamén se estuda a remodelación da oficina de Xarás, a carón da saída da autovía.

Por outra banda, a casa de cultura de Carreira foi obxecto de varias obras de acondicionamento, consistentes no pintado de paredes, eliminación de manchas de humidade e desconchados nos teitos dos dous aseos e colocación de pavimento de goma adherida ao chan para aumentar a seguridade na rampla de acceso ao inmoble. s. souto