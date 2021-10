Melloran a rúa Murguía de Aguiño e habilitan un aparcamento no entorno

RIBEIRA. A empresa Excavaciones Nima S.L. vén de iniciar as obras de reordenación do entorno da Aula de Música da parroquia ribeirense de Aguiño, que contan cun investimento de 41.612 €. De acordo co proxecto técnico elaborado, na rúa Manuel Murguía vaise crear unha área de aparcamento tras remodelar esa zona, de tal xeito que a actual beirarrúa será demolida e substituída por outra pegada ao conservatorio cun ancho mínimo de dous metros. E tamén desprazaranse as dúas farolas existentes e trasladaranse os xogos do parque infantil á parte posterior da parcela, onde se instalarán sobre pavimento de caucho continuo. Ademais, a calzada da rúa Manuel Murguía será pavimentada cunha capa de seis centímetros de espesor de aglomerado asfáltico para eliminar os baches e disgregacións que rexistra a vía na actualidade. S. Souto