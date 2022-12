Melloran en Oleiros o vial que une Eirexa e Gándara

RIBEIRA. A empresa Construcciones Ponciano Nieto S.L. iniciou as obras de mellora do firme do camiño que une os núcleos de Eirexa e Gándara na parroquia ribeirense de Oleiros. A actuación conta cun investimento de 28.239,62 euros. De 660 metros de lonxitude, este camiño tiña un firme de aglomerado asfáltico deteriorado. A obra, subvencionada pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) ao abeiro do Plan de Mellora de Camiños Municipais de Acceso a Parcelas Agrícolas, contempla o desbroce e limpeza da vexetación, a aplicación dunha subbase de zahorra, a regularización do camiño con aglomerado en quente nas zonas de baches e desconchados, e a extensión dunha nova capa de aglomerado en quente de cinco centímetros de espesor en toda a lonxitude e ancho do vial. A mesma subvención de Agader inclúe a mellora do firme dun camiño en Meiladín, en Olveira, actuación que será acometida en breve. s. s.