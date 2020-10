Mestres do CRA de Rianxo formaranse en 4 países en metodoloxías de aulas multigrado

Rianxo. As escolas do Colexio Rural Agrupado (CRA) de Rianxo participan no programa Erasmus+ co proxecto Rustic (Rural Schools and Teachers Inter-Connect). O centro educativo acaba de formalizar o convenio co SEPIE (Servizo Español para a Internacionalización da Educación, adscrito ao Ministerio de Universidades), que permitirá especializar ao seu profesorado en metodoloxías en aulas multigrado.

Trátase de aulas que agrupan a alumnado de distintas idades no mesmo espazo educativo.

O mencionado proxecto foi o cuarto mellor valorado dos 32 que foron aprobados en Galicia, obtendo unha calificación de 87 puntos sobre 100 e permitirá a internacionalización do citado centro rianxeiro.

A financiación aprobada foi dun total de 16.560 euros e daralle a oportunidade a oito docentes de realizar períodos de observación de boas prácticas educativas en centros, que agrupan a alumnado de forma alternativa á tradicional, de Francia, Italia, Irlanda e Bélxica.

Estas actividades, que se levarán a cabo durante dous cursos escolares, permitirán aos docentes do CRA compartir experiencias con outros compañeiros europeos para abordar retos e profundizar na metodoloxía deste tipo de aulas.

Con elo preténdese seguir mellorando na práctica educativa e na calidade docente do centro.

Nestes tempos de debate educativo, os profesionais do CRA de Rianxo buscan poñer en valor e defender a ensinanza nas rurais. O seu profesorado está convencido que a ensinanza en aulas multigrado proporciona ao alumnado unha serie de beneficios que non se obteñen en aulas graduadas.escolas

Así, investigarán na metodoloxía destas aulas, o que permitirá ofrecer un modelo innovador, transferible a outra tipoloxía de centros.

Búscase que o coñecemento adquirido sexa transferido a outras escolas que queiran optar por modelos alternativos de agrupamento, adquirindo unha especialización na aplicación da metodoloxía en aulas con nenas e nenos de varias idades.

O CRA de Rianxo está formado por 8 escolas unitarias, nas que hai un total de 113 nenos e nenas e 20 mestres. Nos vindeiros días constituirase o cómite de selección dos 8 participantes que van facer observación en varias escolas de Europa. s.S.