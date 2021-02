Misela activa un plan y favorece la actividad social de sus usuarios

La crisis del coronavirus ha tenido un gran impacto contra la sociedad en general pero, especialmente, en los grupos más vulnerables. Cuentan desde Misela, la asociación de personas con discapacidad de la comarca de Noia y Muros, que la nueva realidad ha afectado notablemente a las rutinas habituales de sus usuarios. Por ello, debido a las restricciones y los protocolos que se han ido estableciendo para tratar de frenar la expansión del virus, el colectivo ha tenido que adaptarse “pois non poden manter o contacto entre eles como antes da pandemia”.

Motivo por el que han establecido dos grupos burbuja, los cuales no pueden compartir espacios ni realizar tareas conjuntamente. Una situación que reduce sus relaciones sociales, “que se antes eran poucas, agora vense moi limitadas, xa que moitos deles as únicas relacións que teñen son con persoas do centro”, apuntan desde la citada entidad.

Por otro lado, también se han restringido las salidas de ocio y su participación en campeonatos deportivos, acciones que le permiten contactar con usuarios de otros centros y ampliar sus vivencias.

Debido a la situación, desde Misela han puesto en marcha un programa destinado a establecer vías de comunicación a través de videollamadas entre las personas usuarias de distintas asociaciones. “O obxectivo do programa vai dirixido a que, a través do mesmo, se reencontren coa xente coa que tiñan relación e contacto nas actividades que antes se podían levar a cabo e que, ao mesmo tempo, coñezan outras persoas doutros lugares para compartir experiencias, proxectos e ilusións, favorecendo deste xeito a interacción social que está tan limitada”, explicaron al respecto desde el colectivo.

Un plan que no está sólo dirigido a establecer encuentros periódicos, sino que también les permite planificar actividades de manera conjunta, como por ejemplo un concurso de disfraces o la preparación de vídeos y fotografías sobre el entorno en el que viven con la finalidad de intercambiar aspectos de sus pueblos o ciudades. Actualmente en el centro noiés están planeando la elaboración de una pieza audiovisual con la que enseñarles a sus compañeros los espacios y monumentos más emblemáticos de la localidad, ejerciendo así como guías turísticos.

Hasta el momento el programa se inició con la asociación Asindown Valencia, que fue la que lo impulsó en el marco de su proyecto denominado Cu&Cu. A mayores, Misela tiene previsto estrechar lazos con otras entidades como Amarai (Arzúa), Adisbismur (Outes), Íntegro (Cabana de Bergantiños), Ambar (Ribeira) y Avante (Val do Dubra).

El equipo de profesionales lleva a cabo una labor de adaptación continua a la nueva situación y a las nuevas necesidades que surgen en el colectivo, cambiando los métodos de trabajo y considerando este tipo de acciones prioritarias para favorecer su desarrollo personal y social.

Después de un confinamiento caracterizado por la hiperconexión gracias a las nuevas tecnologías, estas siguen siendo una vía de escape y un gran alivio para las personas con discapacidad intelectual que acuden a Misela cada día.