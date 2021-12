Misela decorou celosías do casco histórico noiés con plásticos reciclados

NOIA. Este xoves tivo lugar a inauguración do alumeado e da decoración navideña da vila de Noia. E nesta última tiveron un destacado papel os usuarios e usuarias da asociación Misela. Un ano máis participaron na decoración das celosías que se atopan no casco histórico da vila. Para levar a cabo eses traballos quixeron botar man do seu proxecto Voga Voga e empregar plásticos reciclados, aos que lles deron unha segunda vida. Asimesmo, xa se pode visitar o Belén animado instalado na igrexa de Santa María A Nova. O horario de visitas é de luns a sábado, de 10.30 a 13.30 e de 16.00 a 20.00 horas. Os domingos pódese contemplar tamén en horario de mañá, de 11.00 a 14.00. Por outra banda, segue aberto o prazo de inscrición, ata este xoves día nove, para participar na cuarta andaina solidaria a favor da asociación Misela. Trátase dunha ruta circular de 14 quilómetros, de dificultade media-baixa, organizada polo clube Trabandainas e celebrarase o vindeiro domingo día doce a partir das nove da mañá. O punto de encontro será a escalinata da casa consistorial (na alameda). O prezo da inscrición é de cinco euros. Farase entrega dunha bolsa que contén o avituallamento para a ruta e o dorsal identificativo a cada participante da andaina. S. S.