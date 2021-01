Misela presta o servizo de atención temperá coa aportación estatal

Noia. Un total de 61 nenos beneficiáronse no 2020 do programa de atención temperá e discapacidade infantil que presta a asociación Misela, o cal é posible gracias ao financiamento de 50.000 euros da Xunta obtido a través de COGAMI, procedente da convocatoria de subvencións que as persoas contribuíntes derivan marcando a X solidaria da declaración da renda.

Segundo sinalaron dende o colectivo noiés, dito programa “está dirixido a ofrecer unha atención global e especializada tanto ao pequeno con discapacidade ou risco de desenvolvela como á súa familia, potenciando o seu desenvolvemento e favorecendo a súa funcionalidade, sen separalo do seu medio familiar e social”.

Deste xeito, os nenos e nenas contan con atención individualizada de fisioterapia, terapia ocupacional e psicoloxía, así como atención ás familias, seguimento e coordinación co entorno. m. t.