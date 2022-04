A Pobra acolle unha mostra sobre ‘O bosque animado’, que se proxectará no Teatro Elma

A Pobra. O tres de agosto de 2001 tivo lugar na Coruña a estrea de O bosque animado. Sentirás a súa maxia, a primeira longametraxe de animación integramente en 3D producida fóra dos Estados Unidos e feita en galego por parte de Dygra Films. A película é unha adaptación libre da novela homónima de Wenceslao Fernández Flórez.

En 2021 cumpríronse vinte anos da súa estrea, polo que a Deputación da Coruña organizou unha serie de actividades para conmemorar este fito. Algunhas delas celebraranse na Pobra este xoves 7.

Así, ás 17.30 horas, terá lugar a inauguración dunha exposición con materiais orixinais sobre o filme. Será na Casa Mariñeira, situada na contorna do parque do Castelo, e a entrada é libre ata completar o aforo. Intervirán o alcalde, Xosé Lois Piñeiro; o concelleiro da Normalización Lingüística, Xabier Santos; o deputado provincial Xosé Penas; e o director da longametraxe, Manolo Gómez.

Ademais, o Teatro Elma acollerá a proxección da referida peza coa presenza do director. Será ás 18.30 horas e non se require inscrición previa. A maiores, impartiranse talleres a alumnado do IES da Pobra da man de profesionais sobre a produción, a ilustración da natureza e o cine. s. s.