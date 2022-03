Mostra teatral de cinco días na Pobra para 600 escolares

A Pobra. O Concello da Pobra engrosa o calendario cultural de marzo cunha mostra de teatro para escolares do municipio que inclúe cinco funcións, todas elas ás 11.30 horas, no Teatro Elma.

Ao estar destinado aos centros educativos locais non se require inscrición previa. Asistirán máis de 600 alumnos do CEP Salustiano Rey, CEP Pilar Maestú, EEI Fernández Varela, Monte Carmelo e unitarias do Vilariño, A Granxa e A Angustia.

A primeira sesión será o martes 22 con Palma repalma, de Teatro Calavera, con xogos musicais, maxia e cancións tradicionais do noso folclore. Continuará o mércores día 23 con O libro xigante, de Expresión Produccións. Trátase dun espectáculo de marionetas, contacontos, maxia, animación, clown e música en directo. O xoves día 24 será a quenda de Os Trotasongs, de Conticánticos. Xa o venres día 25, Isla Letriska presentará Letriska Inmobile, que combina disciplinas de novo circo e clown con excentricidades e xogos co público.

O ciclo remata o día 28 con A feira das linguas, de Lydia Botana, consistente nun teatro musical para que os nenos se acheguen á historia da nosa lingua cas cancións en galego-portugués e ritmos como o trap ou rap. s. s.