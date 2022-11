Muíños cede o testigo a Xusto Ordóñez como alcaldable do BNG de Rianxo

Rianxo. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou en Rianxo na presentación do novo candidato da formación á alcaldía da localidade, Xusto Ordóñez (actual concelleiro de Deportes), tras a decisión do rexedor, Adolfo Muíños, de non volver a presentarse ás eleccións.

O aínda rexedor dá este paso por motivos persoais, pechando un ciclo de dezaseis anos de intenso traballo político, doce deles como alcalde.

A defensa dos servizos públicos, o impulso económico coa posta en marcha de novas industrias dentro do parque empresarial, a recuperación do patrimonio, a decidida aposta pola lingua e a cultura na terra de Castelao, Dieste ou Manuel Antonio e o impulso ás parroquias do rural foron algunhas das cuestións que Ana Pontón destacou como exemplos do “avance de Rianxo” durante os mandatos de Adolfo Muíños.

Respecto ó novo alcaldable, a líder nacionalista dixo que “ten a ilusión, a enerxía e a paixón que se necesitan para gobernar Rianxo. É un gran candidato e será un gran alcalde porque ten experiencia de goberno, coñece o concello, coñece o seu tecido económico e social, ten ideas e moitas ganas de seguir mellorando a vida deste municipio continuando co proxecto que representa o BNG”.

Pola súa parte, Ordóñez destacou o traballo feito polo actual goberno municipal, do que forma parte como concelleiro de Deportes, e manifestou o seu compromiso de seguir “cun proxecto político a favor da veciñanza”. s. souto