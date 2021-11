Muros estimula la actividad económica con incentivos

Muros. Después de adherirse a la iniciativa Concellos Emprendedores, la Corporación de Muros aprobó en la última sesión plenaria, celebraba el jueves a última hora, la modificación de las ordenanzas para cumplir con los requisitos que comporta esa inclusión.

“Establécense bonificacións para aquelas iniciativas de especial interese porque xeren emprego. Bonificacións no IAE, no IBI e no ICIO para aqueles proxectos que impliquen nova implantación ou ampliación de empresas xa existentes”, explicó la alcaldesa, Inés Monteagudo.

Respecto al empleo, la regidora manifestó que “é unha cuestión que nos preocupa moito e hai que tratar de favorecer o máximo posible a implantación de iniciativas económicas no concello”.

Además, tomó posesión Maruxa Martínez como nueva concejala de la Corporación por el BNG, se aprobó la adhesión del Concello a la iniciativa Xabarín del Parlamento de Galicia y, de manera definitiva, la Conta Xeral. m. c.