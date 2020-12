Muros impulsará os labores ambientais cun todoterreo

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, fixo entrega onte ao concello de Muros dun vehículo destinado á brigada de medio ambiente municipal, financiado ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental. Con ela, ademais da rexedora e munícipes, estivo o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor.

Trátase dun vehículo todoterreo tipo pick up con plataforma elevadora e cesta para a realización de traballos de poda en altura, o que permitirá ademais modernizar a flota de vehículos do municipio con outros de menor consumo de combustible e de emisións de dióxido de carbono. Neste caso, será empregado pola brigada de medio ambiente para os seus traballos de mantemento e conservación de espazos naturais, así como para a vixilancia, prevención e defensa contra os incendios forestais e outras situacións de risco.

Ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental, a Xunta vén colaborando nos últimos anos co municipio en melloras de eficiencia enerxética no alumeado público, actuacións en áreas de lecer ou a recuperación de espazos naturais degradados. O Goberno galego tamén apoiou ao concello muradá en varias ocasións a través desta liña de axudas na adquisición de equipamento de protección do medio ambiente, como o vehículo entregado, e tanto de forma individual como á Mancomunidade de concellos da Serra do Barbanza, da que forma parte.

No marco deste fondo, que na convocatoria deste ano conta cun orzamento de 12,5 millóns de euros, o Executivo autonómico financia actuacións nos concellos dirixidas ao incremento da eficiencia no aproveitamento dos recursos enerxéticos renovables, da sustentabilidade, da biodiversidade e do uso recreativo e educativo dos recursos da comunidade galega.

Ademais da colaboración en melloras ambientais e na adquisición de equipamento neste ámbito, a Xunta tamén vén apoiando ao concello no financiamento do Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) e en actuacións nas infraestruturas municipais.

Cómpre destacar que a través desta e outras liñas de axudas da Vicepresidencia Primeira, o Goberno galego leva investidos nos últimos anos no municipio muradá máis de 1,4 millóns de euros.