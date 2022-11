Muros iza a bandeira verde en sinal da súa aposta polo medioambiente

A Xunta recoñeceu o compromiso do Concello de Muros co medio ambiente e a conservación da paisaxe coa concesión da bandeira verde de Galicia, un distintivo que este municipio recibe por primeira vez e que busca fortalecer a imaxe das vilas e pobos máis comprometidos nos ámbitos ambiental, paisaxístico e de respecto ao patrimonio natural.

Durante o izado deste distintivo no concello muradán, no que estivo acompañado pola alcaldesa, Inés Monteagudo Romero, o director do Instituto de Estudos do Territorio (IET), Enrique de Salvador Sánchez, puxo en valor a ampla actividade municipal nos ámbitos da valorización do territorio e da paisaxe con múltiples accións relacionadas co cambio climático, os elementos do patrimonio cultural ou os ecosistemas presentes no municipio –algúns en Rede Natura– como exposicións, visitas guiadas, talleres ou a plantación de especies autóctonas.

A maiores, o director do IET tamén salientou outras accións desenvolvidas polo Concello, como a mellora da eficiencia enerxética coa substitución do alumeado público por un sistema de luminarias menos contaminantes ou as accións desenvolvidas co obxectivo de mellorar a xestión dos residuos coa incorporación da compostaxe doméstica, ademais de avanzar en reciclaxe ou en reutilización.

A Bandeira Verde de Galicia, creada no 2020, pretende distinguir aos municipios máis dinámicos no desenvolvemento de accións e boas prácticas para ordenar o territorio, protexer o medio ambiente e a paisaxe; para afrontar o cambio climático e mellorar a eficiencia enerxética, ou para xestionar de xeito responsable os residuos municipais. Este ano son 15 os municipios distinguidos.

Ademais, o Goberno autonómico destinará 80,6 millóns de euros en 2023 a accións para preservar os espazos naturais e apoiar aos concellos na boa xestión dos residuos, mellora dos espazos públicos e tamén corrección de impactos paisaxísticos.