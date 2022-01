Muros mejoró dos viales de Esteiro en los que no se actuó en dos décadas

MUROS. El Concello de Muros acaba de acometer las obras de pavimentación de dos caminos de los núcleos de Riomaior y A Costiña, en la parroquia de Esteiro, que llevaban más de dos décadas sin acondicionar. Las obras contaron con una inversión de veinte mil euros y ambos viales están ya operativos. La alcaldesa, Inés Monteagudo, señaló que “tamén eliminamos unha curva perigosa en Lestón (Abelleira). Esta actuación fíxose con medios propios. Trátase dun vial en pendente no que había unha curva moi pechada e, por tanto, perigosa”. La mandataria muradana añadió que, además, “temos previsto iniciar en breve outras dúas obras de mellora vial en Trasdacosta e Ventosos (en Esteiro e Abelleira). En Abelleira actuarase no camiño de acceso á igrexa parroquial e, no caso de Trasdacosta, no camiño que comunica Tal e Esteiro”. S. S.