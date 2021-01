Muros pide que activen ayudas para rehabilitar

La alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo Romero, mantuvo una reunión de trabajo el pasado jueves con el director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García Porto, para estudiar diferentes vías de colaboración y para solicitar la reactivación de las ayudas del Área para la Rehabilitación Integral (ARI) de cascos históricos que permitirán mejorar las condiciones de habitabilidad en las viviendas de la zona antigua de la villa.

Fue el tema que centró el encuentro, pues el Concello “leva catro anos sen sacar as axudas correspondentes e hai que sacalas, porque os cartos están aí, veñen da Xunta e do Ministerio de Fomento, e están parados. Témonos que coordinar con eles para poñelas en marcha outra vez”, explicó la regidora muradana, quien afirmó que “é unha liña de axudas que existe e que non se lle deu a opción á xente para pedila porque non se convocou cando si había cartos para facelo”.

Monteagudo y García también hablaron de la posibilidad de incluir el Concello muradano dentro de las áreas Rexurbe. A través de esta figura, lo que se pretende es realizar actuaciones de rehabilitación y mejora de edificaciones en la zona más urbana del municipio, que incidirán sobre la situación económica y social de los ámbitos en los que se actúe.

“Abordamos as actuacións que hai que facer para ser declarados área Rexurbe e as distintas liñas de axudas que ten en marcha o IGVS e das que nós podemos sacar algún proveito. Déronnos información para que valoremos a posibilidade de acceder a elas”, apuntó la mandataria local.

Entre ellas, la alcaldesa destacó que existen unas subvenciones para la rehabilitación de antiguas viviendas de maestros y otros edificios de titularidad municipal, “pero antes temos que facer unha xestión, porque iso require que esté anotada xente no rexistro de demandantes de vivenda social e, aínda que si hai potenciais demandantes, non están inscritos. Polo que primeiro hai que facer unha sondaxe para saber se hai demanda de vivenda social e, si a houbese, pedila”, dijo.