Noia, a un paso de estrenar el nuevo aspecto de su fachada marítima

Noia. En dos semanas está previsto que finalicen las obras en la fachada marítima de Noia. La semana pasada tomaba forma la ampliada glorieta de O Campo, que enlaza con los malecones de Cadarso y Gasset. Los trabajos de pavimentación se prolongaron durante varias jornadas, tanto por el día como por la noche, para tratar de causar las menores molestias posibles en el tráfico.

“Xa está aberta ao tránsito”, indicó el regidor noiés, Santiago Freire, quien comentó que, “faltan os traballos de pintado e están rematando os últimos detalles da pasarela e do resto das actuacións complementarias”. “Estase tamén coa substitución da varanda do Campo de Noia e tamén se van renovar as viondas de protección”, apuntó.

Respecto a este ambicioso proyecto, Freire afirma que “era un tema moi demandado”. “É certo que foron unhas obras moi complexas para dar posto de acordo ás distintas institucións, porque conflúen Deputación, Xunta de Galicia e Costas do Estado, polos informes sectoriais dos que dependía e para coordinar todos os servizos”, añadió.

portas do mar. Por otro lado, se inició la última fase del proyecto As Portas do Mar, que supone el empedrado del acceso a la Rúa do Forno. Una actuación que cuenta con un importe de aproximadamente 60.000 € y que fue licitada desde el Concello. Unos trabajos “que houbo que pospoñer ata que estivera rematada a rotonda para non interferir no funcionamento do tráfico”, dijo. m.t.