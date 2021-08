Noia acomete a mellora integral da vía de acceso a Corral de Ousoño

NOIA. O Concello de Noia puxo en marcha as obras de renovación do pavimento en Corral de Ousoño, que consisten na limpeza da actual rúa, a regularización do firme, a pavimentación con aglomerado e o pintado das marcas viarias. Esta actuación ten un investimento de cincuenta mil euros, que se suman aos cen mil euros destinados recentemente pola administración local no mesmo lugar a obras de saneamento, recollida de augas pluviais e adoquinado. Por outra banda, a brigada municipal de Xardinería, dirixido pola concelleira de Parques e Xardíns, Ana García, leva varias semanas traballando na preparación de varias zonas verdes da vila noiesa, concretamente, os xardíns Felipe de Castro e Pedra Sartaña, as prazas das Angustias e das Américas, as zonas de San Bernardo e San Lázaro e a avenida da República Arxentina. S. S.